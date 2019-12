La confidencialidad de la historia clínica, el respeto al consentimiento de niñas y adolescentes embarazadas, la objeción de conciencia individual y la adecuación del uso de medicamentos a lo pautado por la Organización Mundial del a Salud (OMS) fueron los primordiales cambios introducidos, en relación a la última versión famosa, del protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) publicado en el Boletín Oficial.

La médica Mariana Romero, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), fue una de las profesionales que integró el club que revisó y actualizó el protocolo de 2015 y el publicado en noviembre último por la administración de Salud saliente, que fue derogado inmediatamente por el ex- 1er magistrado Mauricio Macri.

En la nueva versión oficializada los cambios centrales en relación a los documentos anteriores tienen que ver con «los regímenes terapéuticos en abortos con medicamentos puesto que se ajustó acorde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que fueron publicadas a fines del pasado año», avisó Romero a Télam.

De la misma forma «se precisó el tema del consentimiento de niñas y adolescentes en base al Código Civil y Comercial que se aprobó en 2015». En la ocasión de niñas y adolescentes, el club «debe brindar en forma prioritaria la atención y la contención requeridas, que incluyen data completa y en lenguaje accesible de su derecho a ILE, Como su realización urgente, sin judicialización si así lo decide», detalló a esta agencia Sol Prieto.

Prieto es socióloga feminista, becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y realizó un análisis del nuevo protocolo.

Una de las causales para acceder a una ILE es la salud y «los riesgos físicos y emocionales asociados a los embarazos en niñas y adolescentes se forman en sí mismos como causal salud», avisó la profesional.

El 3er cambio incorporado «es la precisión de la objeción de conciencia, que es individual y se fijaron las responsabilidad y obligaciones de los objetores», apuntó Romero.

A este respecto, el protocolo estableció que la objeción «es individual, y debe informarse con anticipación, que todos y cada uno de los servicios de salud deben asegurar las prácticas de ILE. De la misma forma, no cancela la obligación de informar el derecho a a la práctica, y de derivar de buena fe, y asegurar la autonomía», puntualizó Prieto.

Otro punto incluido «es la confidencialidad de la historia clínica como un eje fundamental», resaltó Romero.

En relación a personas con discapacidad el protocolo fijó que «tienen derecho a decidir autónomamente si ejercen o bien no su derecho a ILE» y «pueden contar con una o bien más personas de su confianza que le presten el respaldo preciso para tomar una Resolución autónoma. No Versa de un requisito y en ningún caso puede suponer una barrera de acceso», especificó Prieto.

De la misma forma apuntó que el certificado único de discapacidad «no representa, de ningún modo, una restricción a la capacidad de ejercer autónomamente los derechos».

De pacto al flamante protocolo el plazo entre la pedido de la práctica y su realización, no debería ser mayor de 10 días corridos.

La medida fue adoptada por medio de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud, y apareció este viernes en el Boletín Oficial con la firma del nuevo jefe de la cartera, Ginés González García.

(Fuente: Télam)

periódico de madryn, fuente