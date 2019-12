El intendente de Trelew, Adrián Maderna, prestó juramento ante al poder legislativo local al dar comienzo a su 2do orden consecutivo al ante del municipio. Criticó las políticas nacionales del macrismo y adelantó que uno de sus primordiales objetivos de la administración Será “cuidar las instituciones y bajar la desocupación”. Estuvo acompañado por el vicegobernador Ricardo Sastre.

Maderna Colocó en valor las gestiones de los jefes comunales que lo precedieron en el cargo desde la restauración constitucional y realizó un repaso de las acciones de gobierno encaradas en su 1er orden, y avisó los ejes que marcarán los cuatros años de administración por delante.

La reasunción se dio en una sesión singular del Concejo Deliberante, realizada en el Salón San David, que contó con la presencia del vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, legisladores provinciales, concejales electos, funcionarios municipales, provinciales, legisladores, ex- mandatarios, y un enorme número de líderes sindicales, vecinos, y militantes que se dieron cita para vivir una día histórica.

En su discurso, el mandatario local resaltó la posibilidad de “proseguir reivindicando la democracia” y Colocó en valor las gestiones de los intendentes que lo precedieron en el cargo desde la restauración constitucional.

“En la actualidad estamos pasando un instante durísimo, Después de cuatro años en que la Patagonia, la Provincia y Trelew, han vivido un embate continuo con medidas que no han favorecido la competitividad, que han destruido la canasta familiar. No obstante Desde el día de el día de ayer, empezamos a renovar las esperanzas, para disponer en cuenta al sujeto de derecho que es cada padre de familia, cada trabajador, cada madre, cada retirado, cada niño, adolescente o bien adolescente”, apuntó.

En Múltiples de los pasajes de su discurso Maderna hizo un llamado a la “comunión y la unidad” de todos y cada uno de los ámbitos económicos y sociales de Trelew para “empezar a reivindicar los proyectos que tiene la ciudad desde hace muchos años”, como la Central de Cargas, la puesta en valor de la Laguna Chiquichano, el nuevo sanatorio de Alta Complejidad y la nueva Terminal de Ómnibus, entre otros muchos.

De la misma forma marcó como ciertos próximos objetivos de la administración “cuidar las instituciones de la ciudad”, “bajar la desocupación”, Mediante un proyecto que reivindique “los derechos del trabajador, de la familia, de la mujer y de los adultos mayores”.

Uno de los anuncios esenciales fue que “Desde el nuevo organigrama tanto los pueblos originarios como los ex- combatientes de Malvinas se encontrarán presentes con Resolución En el Municipio.

