El magistrado de garantías Marcelo Nieto Di Biase dispuso ampliar la investigación de la “Causa Lotería” al incluir seis nuevos encausados y rechazar A su vez pedidos de sobreseimientos sosteniendo que el transcurrir del proceso dejará la reformulación de los acontencimientos y los cambios en las imputaciones De forma tal lo plantearon los abogados defensores.

Versa de Héctor Ponce, un empleado de la Municipalidad de Lago Puelo, Daniel Cárdenas y Emanuel Salinas de la localidad de El Hoyo, Walter Ñonquepán, ex- titular de Chubut Deportes, Denaris Molinero (contadora de Lotería) y Silvio Bourdagham (intendente de Cholila).

El nexo que vincula a los nuevos encausados con los acontencimientos investigados, es la compañía Sono acontecimientos que manejaba David Dahhur que en carácter de gerente de relaciones institucionales de Lotería, hacía contratar a su empresa a fin de que realice labores de iluminación, sonido, servicio de viandas, entre otros muchos, para festivales de box, juegos deportivos y fiestas populares como la del asado en Cholila o bien de la fruta fina en el Hoyo, entre otros muchos acontecimientos.

Respecto de quienes cumplían con cargos públicos al instante de los acontencimientos investigados, el delito que se les imputa de forma provisoria es el de negociaciones incompatibles con la función pública. En ciertos casos se estudia A su vez el delito de cohechos, activo o bien pasivo.

la mayor una parte de los abogados defensores pidieron el sobreseimiento para sus clientes, a la vez que por diferentes motivos se opusieron a la apertura de la investigación o bien en tal caso a la tipificación de los delitos que para cada uno, definió en esta etapa la acusación.

aguardar el proceso

El magistrado Nieto Di Biase rechazó uno a uno los planteos de los defensores. mantuvo que “la reformulación de las imputaciones no corresponde que se realicen en la audiencia de apertura de investigación” y que en tal caso el instante apropiado para hacerlo “Será en la audiencia preliminar, despues de presentada la acusación”. concluyó en que “están dados los requisitos que en esta etapa debe cumplir el Ministerio Público Fiscal”.

ante planteos efectuados como por poner un ejemplo el de los defensores Fabián Gabalachis y Juan José Servici, el magistrado Nieto Di Biase mantuvo esa postura a la vez que el fiscal general Alejandro Franco dijo que para ciertos nuevos encausados Existen muchas evidencias como para proseguir la línea de investigación planteada, al tiempo que para otros (Ñonquepán y Molinero en uno de los delitos que se los estudia, cohecho) se tendrán en cuenta los pedidos de diligencias y las pruebas aportadas por los defensores “que se analizarán a la mayor brevedad”.

Los primeros encausados

Dahhur al lado de su primo Martín Villegas (considerado un prestanombre o bien testaferro por los estudiosos) ya están encausados en la causa desde hace Múltiples meses. En la investigación, los fiscales Alejandro Franco y Marcos Nápoli investigan las responsabilidades penales en torno de auto contrataciones o bien contrataciones directas por servicios en el que el Estado abono en conjunto unos dos millones de pesos.

da lugar a rememorar que están imputado provisoriamente el ex- gerente general de Lotería, Federico Verdeau, Diego Luters de la Unidad gobernante a lo largo de la 3era administración Mario Das Neves al ante de la provincia y Emanuel Salinas, considerado un “prestanombres” o bien testaferro al instante de la presentación de las facturas para el cobro de exactamente las mismas. Los servicios los realizaban con la compañía Sono acontecimientos o bien Sepat, de propiedad de Diego Correa que al ante de la Unidad gobernante, está considerado el jefe de la asociación ilícita que se estudia.

Con diferentes grados de responsabilidad, la imputación alcanzo a siete miembros de lo que consideran los fiscales es una banda organizada, con jerarquías y roles bien diferenciados y una estructura vertical con la pretensión de cometer los ilícitos. A los encausados Verdeau, Luters y Salinas, se suman De la misma forma David Dahhur (ex- gerente de relaciones institucionales del IAS y se cree el verdadero propietario de Sono acontecimientos) Diego Correa (jefe de la asociación ilícita y ex- secretario privado de Das Neves), Martín Villegas (primo de Dahhur y considerado De la misma forma un testaferro) y Oscar Alarcón (ex- jefe de ceremonial de la Gobernación del Chubut).

