El 1er magistrado Alberto Fernández aseguró que en los «próximos días» vendrá a Buenos Aires una misión del Fondo Monetario Internacional para iniciar formalmente las negociaciones con el Gobierno por la deuda argentina.

En charla con los cronistas acreditados de Casa Rosada, el mandatario mantuvo que su «preocupación es tratar de ordenar esto» y mantuvo que «con Martín (Guzmán, el ministro de Economía) afirmamos que hay que tranquilizar la economía, a la Argentina, y estar todos un tanto más tranquilos para empezar el año».

Vale resaltar que el 1er magistrado había dicho que «lo hemos dicho hasta el cansancio, y lo voy a cumplir, que no van a solventar la deuda los ámbitos más desposeídos», y que con la sanción de la ley de emergencia, llamada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva «los mercados reaccionaron bien» puesto que «vieron racionalidad, que hay un programa de desarrollo para solventar la deuda».

Fernández resaltó que su pretensión es «dejar de hablar de la herencia, mirar un tanto para delante y darnos cuenta de la ocasión. Encontré la Argentina que todos vemos, trato de no hablar tanto de eso, puesto que hace cuatro años que venimos hablando de la herencia».

«Yo creo que ese tema está ya muy debatido», mantuvo el 1er magistrado al ser consultado más adelante acerca de un ajuste para la política, y comentó que «la verdad que el Estado se ha achicado mucho, nosotros estamos corrigiendo muchos aspectos».

«A mí no me agrada hablar de eso puesto que es correr detrás de una premisa distinta, No obstante ustedes ya se van a ir dando cuenta puesto que lo vamos a ir haciendo y anunciando poco a poco», expresó. «Por lo pronto ya sacamos decretos para ir revisando las últimas designaciones, para ver los últimos concursos, y eso es una parte de la corrección del gasto del Estado».

(Fuente: Ámbito)

