a lo largo de los últimos días de la semana pasada se realizó en Casa de Gobierno una asamblea entre representantes del Poder Ejecutivo y referentes gremiales para llegar a un pacto acerca de el pago del medio aguinaldo pertinente a todos y cada uno de los trabajadores de la Administración Pública.

En dicha ocasión se convino que la transferencia para los jubilados se realizaría el viernes pasado para cobrar el sábado, algo que Sucedió De forma tal estaba previsto. No obstante, el depósito para los activos debía hacerse la día de la día de ayer a fin de que El día de hoy los empleados estatales chubutenses puedan retirar de los cajeros del Banco de Chubut la plata pertinente.

Quienes representaron al Gobierno en la asamblea en cuestión fueron Sergio De Cicco, subsecretario de Trabajo, y Pablo Abraham, subsecretario de Logística. Esto se debió a que Oscar Antonena, ministro de Economía y Crédito Público, y Andrés Meiszner, titular de la cartera de Educación, estaban en la ciudad de Buenos Aires realizando gestiones con el Gobierno Nacional.

Volverían a emitir deuda

por último, la administración del gobernante Mariano Arcioni no pudo hacerse con los fondos precisos como para hacer ante al medio aguinaldo pertinente a los trabajadores activos de la Administración Pública provincial. Así, teniendo presente que El día de hoy y mañana hay asueto, recién el jueves o bien el viernes se marcha a poder hacer ante al compromiso, lo que significa que los empleados públicos cobrarán el aguinaldo recién en 2020.

Vale resaltar que el monto destinado a pagarles a los jubilados llegó los 670 millones de pesos, al tiempo que para los activos la transferencia debería ser por 1.310 millones de pesos. teniendo presente estos números y que Chubut había recibido cerca de 500 millones de pesos por una parte de Nación, desde el área económica de la Provincia no descartan una nueva emisión de Letras del Tesoro.

Amenazan con medidas

Después de ciertas semanas de tranquilidad y de paz, los gremios estatales volvieron a cuestionar las últimas medidas desarrolladas por el Poder Ejecutivo chubutense, dejando en claro su descontento por la ocasión que está atravesando la Provincia. Puntualmente, las asociaciones sindicales que nuclean a los empleados de la Administración Pública criticaron con dureza los constantes incumplimientos en materia salarial por una parte del Gobierno de Arcioni.

Así, conociendo que el medio aguinaldo no estaría libre en las cuentas bancarias la día de El día de hoy, los gremios estatales amenazaron con volver a desarrollar medidas de fuerza en contra del Poder Ejecutivo, replicando las iniciativas que se desarrollaron con dureza semanas atrás.

Otros asuntos de discusión

Vale rememorar que otro de los asuntos que se Colocó acerca de la mesa de discusión la semana pasada fueron los montos adeudados por una parte del Gobierno Provincial para con los empleados públicos, en concepto de los aumentos salariales alcanzados en las últimas negociaciones paritarias y que aún no fueron reconocidos. Por una parte del Poder Ejecutivo se informó que la misión de Antonena y Meiszner en la ciudad de Buenos Aires es reunir los fondos precisos para hacer en ante de la deuda actual. En este contexto, El martes próximo 6 de enero está previsto que se desarrolle otra asamblea para acotar las fechas específicas de los pagos.

Después de oir atentamente lo esgrimido por el Poder ejecutivo, desde las asociaciones sindicales remarcaron que es una condición determinante que se salden cada una y cada una y cada una de las deudas, aun la 3era cláusula gatillo, a fin de que inicie en las fechas preestablecidas el Ciclo Lectivo 2020. A su vez, reiteraron la demanda de la devolución de los descuentos en los respectivos haberes.

Cierra un año conflictivo

Vale resaltar que en Chubut desde hace Múltiples meses que los trabajadores de la Administración Pública de la Provincia están percibiendo sus haberes de forma escalonada, y aún no hay fechas a fin de que finalice el cronograma de pagos bajo esta metodología. En un principio los funcionarios del Poder Ejecutivo habían indicado que la idea era salir de este mecanismo ya Ya antes de que finalice 2019, No obstante esto no se ha logrado y aún no hay una fecha cierta para alcanzar dicha meta.

en lo que se refiere a los aumentos salariales, en los primeros meses del año se registraron aumentos a prácticamente cada una y cada una y cada una de las dependencias del Estado. No obstante, en muchos casos aún no se cumplieron con los incrementos paritarios homologados, lo que es uno de los motivos que produjeron las reclamos, reclamos y paros por una parte de los empleados públicos chubutenses.

En estos días se volverán a desarrollar reuniones en Casa de Gobierno, en la localidad de Rawson, a fin de que el Gobierno de Mariano Arcioni especifique cuáles serán las fechas exactas en las que se cancelarán estos compromisos. En este contexto, vale rememorar que desde diferentes gremios impulsaron reclamos contundentes ante este panorama.

Por una parte, desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) afirmaron que caso de que no se cancelen cada una y cada una y cada una de las deudas, el Ciclo Lectivo 2020 no comenzará en el instante prevista. Por su lado, los empleados nucleados en el Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SiTraViCh) realizaron la semana pasada un corte de ruta entre Trelew y Gaiman, al tiempo que adelantaron que esta clase de medidas podría replicarse en el caso de no obtener lo exigido ante al Poder Ejecutivo chubutense.

periódico de madryn, fuente