El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, adelantó la día de la día de ayer que en las próximas semanas el Gobierno Nacional convocará a “una 1era asamblea para acotar la agenda de la paritaria nacional docente”. En este contexto, el titular de la cartera en cuestión adelantó que la meta es “tender puentes para efectuar consensos” que permitan, entre otras cuestiones, empezar en general, sin paro de actividades, el Ciclo Lectivo 2020, algo que en Chubut aún está en riesgo.

“Estamos en el proceso de convocatoria de la paritaria nacional docente. charlamos con el ministro de Trabajo (Claudio Moroni) y en las próximas semanas vamos a convocar a una 1era asamblea para acotar la agenda, que excede la cuestión salarial, vinculada a objetivos pedagógicos y de una agenda de capacitación docente”, resaltó Trotta.

El titular del Ministerio de Educación de la Nación Además estimó que 2019 fue un “año tan bastante difícil desde lo social, lo económico y Además desde lo fiscal”, con lo que intentarán que “el 1er día del Ciclo Lectivo estén todos y cada uno de los niños, niñas, maestros y maestras en las escuelas, empezando un año (por el 2020) donde la educación vuelva a disponer un esquema de centralidad en la agenda pública”.

De esta forma, Trotta apuntó que “en la economía argentina, todos y cada uno de los trabajadores han perdido capacidad de compra en estos años”, incluidos los docentes, y que “la ocasión económica es muy grave, como De esta forma Además la ocasión social, No obstante Además la ocasión fiscal».

“Lo más esencial es obtener poner en funcionamiento lo que fue un compromiso de campaña y ahora un compromiso de gobierno, que es la paritaria nacional docente”, destacó el burócrata, en referencia a la Resolución del gobierno de Mauricio Macri de desactivar ese espacio a lo largo de su orden.

Por ese motivo, resaltó la importancia de volver a “obtener que se sienten en una misma mesa todas y cada una y cada una y cada una de las jurisdicciones, con el Estado Nacional y las organizaciones de maestros, no Solo para discutir salarios Sino más bien más bien Además tratar una agenda común vinculada con los objetivos educativos que debe haber para todas y cada una y cada una y cada una de las jurisdicciones del país y poder dialogar acerca de la capacitación docente, clave en la mejora del sistema educativo”.

“Estamos convencidos que no es tiempo de hablar de un número en términos salariales No obstante sí es tiempo de poder dialogar para ubicar la mejor solución en la negociación paritaria a fin de que el 2 de marzo, día en el que van a empezar las clases en la mayor una parte de las jurisdicciones, los maestros estén al ante del aula y los alumnos en sus pupitres”, remarcó Trotta.

