En sus primeros días como 1er magistrado, Alberto Fernández impulsó iniciativas que beneficien a las clases más vulnerables, y en ese marco mandó al congreso el proyecto de emergencia económica, que se aprobó el viernes último bajo la denominación de Ley de Solidaridad Social. Ahora, el titular de la Casa Rosada buscará aprobar normativas para reactivar la producción de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al tiempo que intentará fomentar medidas para la clase media.

En esta 1era etapa de administración, la actual administración nacional incluyó los lineamientos para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (Fondo Monetario Internacional), el incremento impositivo a campos como las automotrices y el campo, el congelamiento de tarifas, el nuevo esquema tributario para la compra en dólares y el controvertido régimen de aumentos jubilatorios por decreto, entre otras cosas.

En la Jefatura de Gabinete, bajo supervisión de Santiago Cafiero, defendieron en las últimas horas ante empresarios y sindicalistas la ley de emergencia. “Las anteriores leyes de emergencia buscaban el achicamiento del Estado al tiempo que esta nueva ley se plantea regularizar los organismos descentralizados, adecuarlos a las políticas públicas actuales y contar con las facultades necesarias para usar en emergencia el tiempo y los recursos a favor”, aseveró el jefe de ministros.

Esta “etapa fundacional” del Gobierno estuvo acompañada Asimismo por el lanzamiento del Consejo Nacional contra el Hambre, que lidera Victoria Tolosa Paz y que, con la ayuda del ministro de Desarrollo Social, Daniel riachuelo, se dispone a entregar tarjetas alimentarias que llegarán a cuatro millones de personas en ocasión vulnerable.

40% de pobreza

“Un país con el 40% de pobreza Precisa de una emergencia alimentaria urgente”, afirmó riachuelo en su recorrida por la localidad de Concordia para repartir las primeras 7.000 tarjetas destinadas a familias pobres para la compra de comestibles. La Resolución de empezar por Concordia para el reparto de esa ayuda no es casual: Versa de la ciudad con mayor nivel de pobreza del país (52,9%) y el lugar donde Néstor Kirchner comenzó sus primeros pasos en el Gobierno en 2003.

Con este plan alimentario que se pondrá en marcha Desde ahora y con la ley de emergencia aprobada por el congreso, el 1er magistrado se apresta a encarar la 2da etapa de su gobierno, aún en el instante no está definido el nuevo esquema organizativo del Gobierno y falta nombrar a la mayor una parte de secretarios y subsecretarios en todos y cada uno de los ministerios. Puntualmente, en los próximos meses Alberto Fernández espera poner en marcha una batería de medidas para las pymes y para la clase media que fue con fuerza castigada A lo largo del macrismo.

así, se espera avanzar en medidas por campos. Ya se convocó para esto a los empresarios de AEA y la UIA, a la CGT, las CTA y los movimientos sociales. Se avisó la Resolución de emitir un decreto de incremento de una suma fija a todos y cada uno de los trabajadores privados Desde el 1° de enero. Fue el pacto que cerró el Gobierno con las tres centrales sindicales el jueves por la noche. Esto va a poder ir acompañado por líneas de crédito más flexibles para las clases medias.

costes Cuidados

Asimismo, Cafiero, Kulfas y Guzmán trabajan a fin de que el 7 de enero se dé a conocer un nuevo programa de costes Cuidados: lanzarán una herramienta mucho más extensa que le dará alivio a los campos de capas medias a la hora de consumir comestibles.

aparte de este gesto cara la clase trabajadora se le sumarán proyectos para incentivar la producción de las pymes con moratorias impositivas, créditos para diferentes rubros de la economía y una reducción del IVA para ciertos productos de insumo interno.

Asimismo Habrá una señal inequívoca desde el Ministerio de Desarrollo Social a los movimientos sociales para las cooperativas de proyectos productivos de la llamada economía popular. Esta es una propuesta que plantea riachuelo para inyectar con fondos a las cooperativas y ofrecer sus productos en las góndolas destinadas a la canasta básica alimentaria.

Ley “urgente”

A este respecto, el miembro del Senado chubutense Alfredo Luenzo, quien votó A favor de la normativa en cuestión el pasado viernes, aseveró que Versa de una ley “urgente” para la Argentina. A su vez, apuntó que “charlamos de hermanos de nuestra sociedad que El día de hoy no pueden comer, que no tienen ni siquiera cuestiones básicas y elementales que el Estado está obligado a asegurar, No obstante no lo está haciendo”.

El representante de la Provincia En el a Cámara Alta del congreso de la Nación destacó Asimismo que “la redistribución de la riqueza es el eje central”. “El congreso ha sancionado un conjunto de herramientas que poseen una visión integral acerca de la ocasión de extrema fragilidad de la Argentina y que plantean un esquema político, económico y tributario fundamentado en un concepto de solidaridad, equidad social para reducir la brecha entre los mayores ingresos y quienes menos tienen”, Incluyó.

El legislador nacional Asimismo mantuvo que con esta clase de medidas lo que se busca es “apelar a la solidaridad de ciertos campos que han recibido ganancias extraordinarias en estos cuatro años”. “mientras que tenemos gente con hambre, acá hubo bancos que ganaron 430 mil millones Debido a las Leliq y hemos visto una rentabilidad en el campo financiero con tasas del 81,3% “, proyectó.

“Reconocer la crisis”

Por su lado, Mario Pais, Asimismo miembro del Senado por Chubut que votó A favor de la ley ya Ya antes mencionada aseguró que “la emergencia es, en 1er lugar, reconocer la crisis y adoptar las medidas conducentes para atravesarla y salir de ella, y en este camino el gobierno que encabeza Alberto Fernández no va a subordinar la política social, fiscal y presupuestaria a las necesidades de pago de la deuda externa, Sino más bien más bien buscará mecanismos que aseguren el desarrollo económico y el desarrollo social para mejorar los indicadores que posibiliten con sustentabilidad atender las obligaciones con los acreedores”.

A su vez, el legislador remarcó que “no deben confundirse los objetivos con El instrumental, En tanto que estos últimos son los diferentes cuerpos que forman esta ley para otorgarle las herramientas necesarias al gobierno, que debe tomar resoluciones estructurales y flexibles con la pretensión dejar atrás la actual ocasión del país”.

“La recuperación de los salarios de los campos más vulnerables, y el fortalecimiento del carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales para mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos, son fundamentales para promover la reactivación no Solo productiva Sino más bien más bien de nuestro mercado interno”, opinó Pais.

periódico de madryn, fuente