El Gobierno convocó a sesión extraordinaria para tratar una batería de medidas de Reestructuración del Estado que busca aumentar los ingresos y avanza en una duro presión fiscal para el ámbito pesquero. Duplicarían el canon de extracción, mas excluyen a Rawson del cobro del Fondo Ambiental. Desde Madryn advierten que esas inequitativas medidas impulsadas perjudicarán las descargas pesqueras en ese puerto, aun llegando a afectar las inversiones y poner en riesgo fuentes de empleo.

el nuevo subsecretario de Pesca, Gabriel Aguilar, en sus primeras dichos públicas como político salió a criticar la convocatoria del intendente Gustavo Sastre que reunió a legisladores de Madryn de todo el arco político, y De la misma forma hicieron causa común rechazando enérgicamente las reformas a la legislación pesquera por juzgar que poseen la intencionalidad de perjudicar al ámbito pesquero madrynense.

Aguilar es abogado del SUPA y llegó a la Secretaría de Pesca, como 2do –por ahora- de Adrián Awstin, de la mano y respaldado por la Cámara de la Flota Amarilla de Rawson.

La batería de medidas incluía originalmente una “nueva Ley de Pesca” que había sido redactada íntegramente por el empresariado de la flota de Rawson, que contenía la asignación de permisos experimentales en terminantes sin mayor trámite, un avance acerca de el Área Interjurisdiccional de sacrificio Pesquero Restringido, y una modificación del esquema de reemplazos y transferencias; un traje a medida para un conjunto de empresarios que aportaron a la campaña de Mariano Arcioni. El polémico proyecto pretendía ser incluido en la ley ómnibus y que sea aprobada en un trámite express, mas a última hora y ante la duro resistencia política no solo de la oposición, Sino más bien más bien de legisladores del propio oficialismo, Arcioni decidió que se no se trate, por ahora.

Madryn resiste el embate

El posicionamiento de todo el arco político de Puerto Madryn, con el intendente Sastre a la cabeza, hizo que De la misma forma el gobierno diese marcha atrás con la insólita propuesta de crear una empresa pesquera estatal, asociada con privados y que pretendía ser una reguladora de la actividad.

Otra de las resistidas medidas que pretendía el Poder Ejecutivo que se tratara en una sesión extraordinaria era el otorgamiento de cinco permisos de pesca por medio de un mecanismo de subasta pública “al mejor postor”. La propuesta, por ahora en stand by, planteaba autorizar al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut “a otorgar cinco (5) permisos solidarios para operar con embarcaciones previstas en el artículo 3° inciso b) de la Ley IX N° 75, pertinente a Fresqueros Costeros y/o bien Rada Ría, Flota Amarilla”. Los “permisos solidarios” saldrían a remate con la base de dos millones de dólares por cada licencia, y lo recaudado sería destinado en un treinta y tres por ciento (33%) a la construcción y/o bien refacción de Escuelas; treinta y tres por ciento (33%) al pago de la Deuda con el ISSyS y el treinta y cuatro por ciento (34%) a Rentas Generales de la Provincia del Chubut”, que traducido en otros términos irían para el pago de sueldos de la administración pública.

Inequidades

Con todo, la mayor una parte de estas propuestas de reforma de la legislación pesquera tienen su origen en el entorno de la flota amarilla de Rawson, y desde el ámbito pesquero de Puerto Madryn advierten que hay una pretensión de monopolizar el control de la administración pesquera provincial, y en ese marco, es que todos y cada uno de los legisladores oriundos de la ciudad del golfo, independientemente de la extracción política, acordaron abroquelarse en defensa de los intereses de la industria y el mantenimiento de las fuentes de empleo.

«acá no Versa de quitarle a uno para darle a otro, deberíamos estar hablando de beneficios que sean equitativos para todos», mantuvo el intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre quien reunió a los legisladores provinciales para proponer la postura de la ciudad portuaria.

“Como está, no es viable”, remarcó. “No charlamos de una repartición equitativa para cada una y cada una y cada una de las ciudades. Le están quitando a distritos como Madryn, para darles a otras. Y no solo no recibimos exactamente los mismos beneficios, Sino más bien más bien Además tenemos más imposiciones”, consideró el jefe comunal.

La contestación oficial

Este viernes, por medio de un parte oficial del Gobierno, el nuevo Subsecretario de Pesca, Gabriel Aguilar, salió a cuestionar la postura esgrimida por los madrynenses. El político provincial remarcó que “Ciertamente todo el arco político debería estar de pacto, por el hecho de que son beneficios para todos y cada uno de los campos. Además, ya hay que detallar que los barcos o bien la flota que está trabajando en el Puerto de Madryn no son barcos de acá, son en su mayor una parte de Mar del Plata”.

“El fallo viene por cerrarse a situaciones que no aportan ni ayudan a fin de que Chubut salga adelante”, criticó Aguilar acerca de la postura de los legisladores madrynenses.

El arribo del abogado del SUPA a la cartera provincial de Pesca vendría de la sugerencia de la flota amarilla, y podría hacerse cargo de la Secretaría, en caso que Para acabar Adrián Awstin acepte ser representante del Poder Ejecutivo Nacional En el Consejo Federal Pesquero, ofrecimiento que tuvo por una parte del actual Subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Liberman.

El gobierno provincial retiró, en esta instancia, los proyecto de la Nueva Ley de Pesca, el remate los cinco nuevos permisos de pesca de la flota amarilla, y la creación de una empresa pesquera de economía mixta, mas solo sería una postergación, Puesto que esperarían otro instante para reimpulsarlos.

Rawson no paga

mas, hay ciertos proyectos que provocaron ciertas dudas y cuestionamientos por una parte de los legisladores que tendrán que investigar y votar si le dan la derecha o bien no a Arcioni. Puntualmente, En el plexo normativo que intentará aprobar el gobernante hay un proyecto de ley que fue elevado por medio de Nota Nº02 GR que prevé modificar el Fondo Ambiental Provincial (FAP), que actualmente está contemplado en la Ley I-658.

Vale rememorar que esta norma fue sancionada por 1era vez el 17 de abril de 2018, en el instante los legisladores de la conformación anterior de la Legislatura aprobaron la Ley I-620. Específicamente, Exactamente la misma contaba con dos objetivos globales: la preservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales y la reparación de daños generados al entorno.

Con el correr de los meses se fueron modificando ciertas cuestiones y el 16 de mayo de 2019 se sancionó la Ley I-658, que se basó en la norma mencionada anteriormente, mas con ciertas modificaciones puntuales. Uno de los ítems que se modificó fue el parámetro que se iba a contar en cuenta para la erogación en cuestión.

La sorpresa ahora pasa por las excepciones establecidas por el propio ordenamiento jurídico. En un principio se estableció que el canon en cuestión había de ser abonado por los barcos que desembarquen en todos y cada uno de los puertos de Chubut.

Ahora, En el paquete de proyectos que Arcioni mandó al a Legislatura a fin de que sean tratado en la sesión del próximo miércoles 29 de enero se pidió que De la misma forma quede afuera del FAP el puerto de Rawson, beneficiando Así exclusivamente a la flota amarilla. En un escueto proyecto que cuenta con un solo artículo se solicita modificar el cuarto ítem de la Ley I-658, estableciendo que igual quede redactado de la proxima forma: “Artículo 4º.- Exceptúase de lo nombrado por la Ley Provincial I-620 y sus modificatorias al puerto de la ciudad de Comodoro Rivadavia y Rawson”. Otro traje a medida de unos pocos y que va contra los intereses de Puerto Madryn.

